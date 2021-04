CALCIO – Lo Scalo cala il poker già nel primo tempo. Cerveteri KO 

Il match tra Città di Cerveteri e Real Monterotondo Scalo termina infatti 4-1 per la compagine di mister Gregori che grazie a questa vittoria si porta a +5 sulla momentanea seconda classificata Boreale Don Orione.

Gli eretini sono in vantaggio già dopo 20 secondi: lancio lungo dalle retrovie, Silvagni controlla ma si addormenta ed allora Lupi può approfittarne per recuperare la sfera e battere Mastropietro. Il Cerveteri accusa il colpo, e dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio il risultato è già sullo 0-2: cross dalla destra di Ponzi che pesca Pascu tutto solo a due metri dalla porta, il n°9 non deve far altro che spingere la palla in rete. Anche in questo caso la difesa della squadra di casa è tutt’altro che impeccabile. Al 25’pt si può già mettere la parola “fine” al match: il terzo gol dello Scalo è un autentico capolavoro, azione manovrata con continui cambi di sponda, da sinistra a destra e da destra a sinistra, che si chiude con la velocissima triangolazione nello stretto tra Lupi e Lalli con il primo che batte Mastropietro infilandolo sul primo palo. Alla mezz’ora arriva anche un altro gol dei rossoblu: ancora una volta Luppi crea scompiglio nella difesa avversaria riuscendo ad arrivare in area liberandosi di un avversario, sulla conclusione arriva la respinta di Mastropietro ma Tilli è lì e mette dentro da due passi.

Con il match già in cassaforte, lo Scalo abbassa i ritmi e si limita a gestire il risultato. Il primo tempo si chiude con la punizione di Di Giovanni che sfiora il gol della bandiera trovando la risposta di Proietti Gaffi, aiutato anche dal palo.

Nella ripresa il canovaccio della gara è lo stesso del finale di frazione: il Città di Cerveteri infatti accorcia proprio con Di Giovanni che al 17’st si procura un calcio di rigore in seguito ad una leggerezza di Pasqui. I giocatori locali chiedono a gran voce l’espulsione del n°4 ma il direttore di gara estrae solo il cartellino giallo. Dal dischetto va comunque lo stesso Di Giovanni che realizza portando il risultato sull’1-4. Per il resto della gara c’è poco da dire: il Cerveteri protesta per un gol annullato e per un presunto rigore ai danni di Di Maio ma il risultato non cambia.

Lo Scalo ottiene il quarto successo in altrettante partite, portandosi da solo in vetta dopo quattro giornate, prossimo impegno per gli eretini domenica 9 maggio a Pomezia mentre questo weekend verrà osservato il turno di riposo. Brutto passo falso per il Cerveteri, che cercherà di rialzare la testa già domenica, di nuovo in casa, contro la Polisportiva Favl Cimini.

CITTÀ DI CERVETERI Mastropietro, Ranucci (1’st Dragonetti), Fornetti, Filangeri, Federici, Silvagni, Chirieletti (21’st Paraschiv), Manzari, Di Giovanni, Pugliese (27’st Di Mario), Carnevali (8’st Verna) PANCHINA Portoghesi, Millozzi, De Angelis, Palmarucci ALLENATORE Mariani



REAL MONTEROTONDO SCALO Proietti Gaffi, Ponzi, A.Albanesi, Pasqui, Fl.Albanesi, Lalli, Tilli, Fiorucci (1’st Bellardini), Pascu (12’st Baldassi), Sganga (30’st Passeri), Lupi (21’st Bornivelli sv) PANCHINA Baldinetti, Friano, Piras, Grappasonni, Pecorari ALLENATORE Gregori

MARCATORI Lupi 1’pt e 25’pt (R), Pascu 15’pt (R), Tilli 31’pt (R), Di Giovanni 16’st rig. (C)



ARBITRO Francesco Tassi di Ascoli Piceno

ASSISTENTI Andrea Scionti di Roma 1 e Manuel De Lucia di Frosinone