CALCIO – Virdis e Danieli trascinano il Tivoli, battuta la Luiss 

A Via del Baiardo va in scena un match giocato molto sul piano dell’agonismo, che a fine gara vedrà infatti per tre espulsioni: due per la Luiss e una per la Tivoli.

Prima occasione per gli ospiti, che concludono a rete con il diagonale di D’Urbano che però si spegne di poco a lato. Risponde la Luiss al 6’pt con la giocata personale di Biraschi che si libera di due avversari e calcia ma la sua conclusione, deviata, termina sul fondo. Proprio dal corner seguente nasce, paradossalmente, il gol del vantaggio della Tivoli: Virdis recupera palla e si fa tutto il campo, lasciando Maestrelli sul posto e concludendo con uno splendido sinistro a giro che si spegne in fondo al sacco. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo il primo gol: lancio lungo che pesca bomber Danieli che stoppa di petto e si invola verso la porta, il n°9 rimane freddo sotto porta e batte per la seconda volta Poli. Sembra un match già indirizzato ma già nel finale di frazione la Luiss alza il baricentro schiacciando i ragazzi di mister Lucidi (in tribuna a seguito della squalifica nell’ultimo impegno) nella propria metà campo. Nella ripresa infatti i padroni di casa accorciano le distanze grazie ad un bellissimo calcio di punizione di De Vincenzi, che mette il pallone sotto l’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Francabandiera. Adesso i ragazzi di Ledesma ci credono: Nolano ci prova con una conclusione di sinistro a giro che si spegne di poco alta sopra la traversa, poi lo stesso Nolano si invola sulla destra e mette in mezzo per De Vincenzi che però manda alto da buona posizione. Poi però avviene l’episodio che cambia la partita: De Vincenzi, già ammonito, si lascia cadere in area ed allora l’arbitro estrae il secondo giallo per simulazione. La Luiss troverebbe comunque il pareggio con Carbone, che svetta più in alto di tutti a seguito di un calcio piazzato di Nolano, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Infuriata la squadra di mister Ledesma. Il match si innervosisce ed al 36’st si ristabilisce la parità numerica per la seconda ammonizione ai danni di Rubino. Parità numerica che però durerà molto poco: anche Nolano dovrà infatti lasciare anzitempo il terreno di gioco, reo di un’entrata pericolosa ai danni di un avversario.