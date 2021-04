Le regole del coprifuoco

Liberi tutti fino alle 23 (forse)

Probabili riaperture dal 17 maggio se la curva pandemica scenderà per almeno due settimane consecutive.

La verifica decisiva sui dati della pandemia verrà fatta il 14 maggio.

La stagione estiva potrebbe salvarsi ma le spiagge verranno aperte se si rispetteranno alcune condizioni: 10 metri quadrati per ogni ombrellone, un metro tra lettini e sdraio.

Possono essere invece praticati nuoto, surf e windsurf. Ok anche per pallavolo e calcetto in spiaggia. Dal primo giugno via libera sempre in zona gialla, ai ristoranti al chiuso, dalle 5 alle 18.

Quanto ai dati sulla pandemia, sono risultati 13.385 i positivi al test del coronavirus. Cala il numero dei decessi ma il bollettino rimane ancora doloroso: i morti per covid in Italia sono complessivamente 120.256.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 37 unità mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 168. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.860 persone, in calo di 452. I ricoverati con sintomi scendono così sotto quota 20 mila.