L’impresa del corsaro

Membro di spicco dei famosi Sea Dogs (erano i corsari della Regina Elisabetta I), è stato il primo inglese a circumnavigare il globo e il 29 aprile del 1587 affonda la temuta flotta spagnola nel porto di Cadice. La figura del corsaro è circondata da una serie infinita di miti. C’è una leggenda popolare secondo la quale, se fosse mai in pericolo, battendo sul tamburo di Francis Drake, lo si farebbe ritornare in tempo per salvare la patria. Un’altra leggenda narra che Drake ebbe una relazione con la regina Elisabetta I Tudor, la quale ebbe un figlio. Sempre secondo la leggenda, il figlio della regina, durante una battaglia, arrivò ad incontrare la madre, la quale lo fece catturare e, poco prima della sua condanna, rivelò la sua discendenza, ma soltanto a lui. Enzo Ferrari era chiamato Drake dal nome del corsaro. Nel manga e anime One Piece, il personaggio di X Drake è ispirato a lui e Francis Drake compare come personaggio nell’ultima parte della trilogia di Ken Follett “La colonna di fuoco”.