Prepariamoci al nuovo anno scolastico, senza aule

Scuola è allarme spazi, mancano all’appello 400 aule

Nel Lazio si tenta di dare un’organizzazione agli spazi scolastici. Settembre sembra lontano ma in realtà è dietro l’angolo. Prepariamoci al peggio.

L’Ufficio scolastico regionale sta avviando un monitoraggio per tutti quegli istituti che, con la norma che prevede un metro di distanza, a settembre non riuscirebbero a ospitare la totalità dei ragazzi. Sarebbero circa 400 le aule mancanti in tutto il Lazio, per lo più a Roma.

Negli istituti tecnici e nei professionali, dove si registra un calo di iscrizioni, rimangono delle classi vuote che potrebbero essere prestate agli studenti di altre scuole. Insomma “volesemo bene” e restiamo solidali.

Quando si parla di questo argomento, sembra sempre che il condizionale sia d’obbligo: con la ripresa delle lezioni a settembre, tra Roma e provincia, dovrebbero essere recuperare circa 50 aule da ampliamenti e recuperi.

Se rimarrà la regola del metro di distanziamento, sarà fondamentale il supporto del Vicariato, che ad oggi nelle parrocchie di quartiere ospita centinaia di alunni.