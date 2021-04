SANT’ANGELO ROMANO – Precipita dal palazzo, muore a 42 anni

Tragedia oggi pomeriggio giovedì 29 aprile a Sant’Angelo Romano. Un uomo di 42 anni è stato ritrovato in gravissime condizioni in strada ed è morto pochi istanti dopo. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Romano che stanno cercando di capire da dove ci sia stata la caduta e se il gesto sia volontario. Non è chiaro inoltre se la caduta sia avvenuta dal balcone di casa o da un altro punto. Al momento non ci sarebbero testimoni oculari.

Erano circa le due del pomeriggio quando è avvenuto il tragico incidente in via Vittorio Veneto al centro del paese. Per cercare di attivare i soccorsi è atterrata un’eliambulanza presso il campo sportivo, ma l’uomo è morto durante il trasporto sull’ambulanza.