Volo dall’India a Fiumicino, su oltre 200 passeggeri 23 positivi: si teme per le varianti

Dal primo volo proveniente dall’India e atterrato ieri sera all’aeroporto internazionale “Da Vinci” di Fiumicino sono risultate positive 23 persone. A bordo, precisano dalla Pisana, vi erano 213 passeggeri più 10 componenti dell’equipaggio.

I passeggeri, una volta sbarcati, come avvenne già con i voli provenienti dal Bangladesh, sono stati tutti sottoposti, presso il Terminal 5 decentrato, ad un tampone antigenico eseguito dalle squadre Uscar, con la struttura sanitaria allestita dalla Regione Lazio. AdR, insieme alla protezione civile ha allestito anche viveri per rifocillare i passeggeri.

Scrupoloso il dispositivo sanitario e di assistenza allestito nello scalo romano. Sono stati tutti sanificati i 350 bagagli complessivi. Fuori in attesa vi erano nove mezzi della Croce Rossa, di cui tre pullman e 6 ambulanze, oltre a tre pullman e ad altri tre mezzi più piccoli dell’esercito.

“Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani.-così l’Ass.alla Sanità Alessio D’Amato- Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le Uscar guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, AdR, la Protezione civile e le Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto“, conclude l’Assessore.