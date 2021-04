Capena. La Consigliera Paganelli si rivolge alla Guardia di Finanza

La Consigliera comunale di opposizione, Mirta Paganelli, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza per segnalare alcuni aspetti relativi alla gestione di soldi pubblici per il ripristino di via del Mattatoio, da parte dell’amministrazione comunale.

Dopo i numerosi accessi agli atti, interrogazioni comunali, diffide inviate al Prefetto di Roma per farsi rispondere, esposto ai Carabinieri chiedendo di accertare e ravvisare eventuali ipotesi dei reati Mirta Paganelli si è rivolta anche alla Guardia di Finanza, che ora effettuerà tutti gli accertamenti del caso. Via del Mattatoio, una strada fondamentale e unica via di accesso alle scuole, è chiusa al transito di auto e pedoni perché ormai da quattro anni presenta una voragine larga 15 metri quadri e profonda oltre 3 metri. Rammentiamo che ad ottobre del 2019 l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Barbetti, ottiene un finanziamento regionale di circa 200 mila euro per ripristinare via del Mattatoio e nei primi giorni di agosto del 2020 il Comune invia alla Regione il cronoprogramma dei lavori, che sarebbero dovuti terminare a ottobre del 2020. Dopo alcuni accertamenti la Regione Lazio chiede indietro la somma erogata al Comune, che il giorno dopo comunica di aver già affidato l’appalto.