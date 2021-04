Documenti scaduti, stai sereno

Stai girando con un documento scaduto? Non ti preoccupare

Le carte di identità e le patenti scadute saranno valide fino al prossimo 30 settembre.

Il decreto proroghe assicura, inoltre, più tempo per l’esame di teoria che di norma viene effettuato entro 6 mesi dalla domanda.

Per le richieste fatte nel 2020, i quiz si potranno sostenere per tutto il 2021. Per quelle dal primo gennaio 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza, è concesso un anno di tempo dalla presentazione della domanda.

Gli automobilisti hanno dunque più tempo per studiare le norme di circolazioni