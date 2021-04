Ecosistemi forestali, approvato il bando

Dopo quelli già scaduti o in scadenza per i pubblici e i privati, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato in via definitiva un altro bando destinato agli enti locali e alle aziende del territorio.

150 mila euro per istituzioni o imprese che intendono realizzare interventi di tutela e valorizzazione ambientale, con particolare riguardo a quelli interessanti il sistema forestale.