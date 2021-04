Rebus richiami

Sta diventando un rebus la questione del richiamo per gli under 60 che hanno ricevuto AstraZeneca.

Per risolverlo il Governo deve sbrigarsi per dare un’indicazione alle Regioni, che dalla prossima settimana iniziano i richiami.

Quattro le ipotesi del Governo, come riporta la Repubblica.

La prima è quella di rifare il vaccino di AstraZeneca come richiamo.

La seconda prevede il rinvio di un mese della seconda dose, per studiare i dati e vedere se escono nuove evidenze su rischi e benefici.

La terza invece ricalca quanto hanno scelto di fare altri Paesi europei e cioè prevede il richiamo con un vaccino diverso.

Infine si fa anche l’ipotesi di non fare proprio la seconda dose.

Il commissario per l’emergenza, generale Francesco Figliuolo, ha intanto detto di essere vicini all’obiettivo dei 500 mila vaccini giornalieri.

A partire dal 20 maggio poi potremmo tutti vaccinarci anche in farmacia con il J&J.

La novità non finiscono qui: Moderna infatti, titola il Corriere, non solo sta lavorando ad un farmaco per adolescenti ma anche ad un’unica puntura per quattro virus, compresa l’influenza.