Una festa costata cara

Festa in limousine in tempo di covid, roba da pazzi

È accaduto a Roma in piazza Carlo Forlanini, davanti all’ex ospedale. Dieci ragazzi, fra cui cinque minorenni, stavano festeggiando un diciottesimo mangiando e bevendo alcolici con musica a tutto volume.

La macchina però non è sfuggita al controllo dei vigili urbani che hanno sanzionato i ragazzi per violazione delle norme anti covid. 280 euro di multa. All’autista però è andata peggio: fermo dell’auto, sanzione amministrativa e decurtazione dei punti della patente. Non aveva la licenza per affittare la limousine.