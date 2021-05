Ciak! si gira. A Torrita Tiberina i casting per il film di Bellocchio su Aldo Moro

Il film e le riprese

Per progetto televisivo ambientato negli anni 70 dal titolo “Esterno Notte” per la regia di Marco Bellocchio La cine casting Scarduffa per conto della Kavac Film effettuerà a casting per figurazioni nelle giornate del 6 e 7 maggio presso la sede del Comune di Torrita Tiberina nella sala palazzo Baronale sita in via Aldo Moro

Alle due giornate di casting potranno partecipare solamente uomini e donne dai 18 ai settant’anni di istruzione italiana ed europea residenti a Torrita o comuni limitrofi le riprese saranno girate nel mese di maggio

Sono esclusi dipendenti della pubblica amministrazione le due giornate di casting saranno così suddivise:

Le date

giovedì 6 maggio uomini dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18 13:30 14:30 pausa pranzo

venerdì 7 maggio donne dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18 13:30 14:30 pausa pranzo

Saranno esclusi dai casting uomini e donne con tagli moderni o troppo corti doppi tagli con meches o colorazioni non naturali piercing e tatuaggi evidenti e vistosi donne con ricostruzione unghie sopracciglia rifatte o tatuati i miei evidenti ritocchi chirurgici

Requisiti

Per poter avere accesso al casting bisognerà essere muniti dei seguenti documenti fotocopiati:

carta d’identità fronte retro o altro documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, iban personale

per i cittadini extracomunitari andranno portati anche le fotocopie ben leggibili seguenti documenti in corso di validità:

permesso di soggiorno, passaporto

sulla fotocopia andrà riportato anche residenza, telefono, CAP e-mail

in assenza dei documenti sopra richiesti si verrà esclusi dal casting

Regole

Lo staff cine casting e la regia effettuerà una preselezione all’entrata e verranno esclusi a priori tutti i candidati che non hanno i requisiti giusti per entrare nel progetto

in seguito della situazione covid 19 si osserveranno le dovute misure di sicurezza per consentire lo svolgimento della giornata lavorativa e sarà presente personale per mantenere il distanziamento si prega di tenere sempre la mascherina