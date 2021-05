Colleferro – Ex lavoratori Amazon proclamano una manifestazione

La nota del Comitato Manifestazione ex lavoratori Adecco/Amazon di Colleferro

Il giorno 10 maggio 2021 a Colleferro, dalle 8:30 a seguire, una rappresentanza di ex lavoratori del suddetto magazzino manifesterà davanti al magazzino Amazon di Colleferro, davanti alla sede della filiale Adecco di Colleferro, davanti al municipio di Colleferro, per denunciare a tutti la situazione accaduta e stante, per cui Amazon ha utilizzato per pochi mesi migliaia di lavoratori svantaggiati, selezionati appositamente così da Adecco per aggirare il tetto massimo di lavoratori somministrati a tempo determinato consentito dalle leggi italiane, per poi mandarli via e sostituirli con nuovi precari sempre somministrati da Adecco. Una delegazione di ex lavoratori chiederà di poter conferire con tutti gli attori della vicenda. Si allega il comunicato di manifestazione, la locandina della manifestazione, l’estratto del dlgs 81 del 2015, art. 31, comma 2. Le forze dell’ordine sono già state avvertite della manifestazione.