Guidonia – De Dominicis: “La giunta grillina manifesta carenze amministrative”

La dichiarazione di Paola De Dominicis capogruppo Pd Guidonia Montecelio

L’ultima seduta di Consiglio comunale ha evidenziato le carenze politico – amministrative che caratterizzano, complessivamente, l’operato della Giunta grillina e il duro confronto interno al Movimento 5 Stelle.

La Mozione di sfiducia al Sindaco Barbet, non approvata soltanto per un voto, quello di un ex consigliere grillino fortemente critico nei confronti del sindaco, come noto, verteva sull’assunzione di personale comunale attraverso il ricorso all’utilizzo della graduatoria a scorrimento del comune di Allumiere. A fronte del clamore mediatico e di quanto rappresentato rispetto alla vicenda denominata “Concorsopoli”, interessante il comune di Allumiere proprio relativamente alla graduatoria dalla quale è ricorso il comune di Guidonia Montecelio, avevo chiesto a Barbet di valutare la possibilità della sospensione in autotutela delle assunzioni degli idonei non vincitori.

La rilevante valenza politica dell’esito della votazione sulla Mozione, nonostante sia stata respinta, però, non può essere sottaciuta in quanto conferma la presenza di un’Assise cittadina spaccata in due e di un esecutivo che per l’ennesima volta si “salva” per un sostegno arrivato all’ultimo secondo.