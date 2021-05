Guidonia – Replica di Barbet a Cerroni: “Non abbiamo paura di nessuno”

Barbet ribadisce il no al TMB

Avvocato, sono veramente soddisfatto che il mio intento di stupirla abbia completamente colpito nel segno, tanto da doversi sentire in dovere di farmi una disamina amministrativa (e giudiziaria) sul suo TMB. Un po’ lacunosa, devo dire, non mi sembra che lei abbia citato il fatto che nella prima autorizzazione mancava il parere Paesaggistico, oppure si sia ricordato di mettere il Vincolo della Soprintendenza del 2016 e la proposta di allargamento del Parco che porta anche la mia firma: entrambe provvedimenti ben contrari ai suoi piani industriali nella mia Città.Il mio vero obiettivo, comunque, non è stare qui ad intrattenerla, ma fare fino in fondo il mio dovere da Sindaco e che già le ho anticipato nella mia precedente risposta: evitare con ogni mezzo lecito in mio possesso che il suo capannone nel mio territorio non apra mai i battenti. Neanche per mettere toppe alla ricorrente emergenza rifiuti capitolina nella quale lei sembra sia capace di muoversi così bene.Per l’invito a visitare l’impianto, penso che i suoi collaboratori le abbiano raccontato che ci siamo già stati con la Commissione Ambiente, e la cosa non ha suscitato particolari effetti sulla nostra opinione: Guidonia Montecelio non vuole quell’impianto.La ringrazio comunque dell’offerta, e sono pronto a rilanciare: venga a visitare le bellezze del Parco e i tesori contenuti nel nostro Museo Civico, l’accompagnerò io stesso e le farò sentire dalla voce di chi ama veramente il nostro territorio che pensare di mettere un impianto di trattamento rifiuti nel bel mezzo del Parco Archeologico e Naturalistico dell’Inviolata sia stato un pessimo investimento. Forse il suo peggiore.I tempi sono cambiati, Avvocato, lei faceva il Sindaco quando per smaltire l’immondizia si facevano buchi nei prati e si copriva tutto con la terra. Terra, che invece noi dopo decenni di questo trattamento, difendiamo senza paura di nessuno. Cordialmente Michel Barbet