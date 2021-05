Traffico in tilt su via Salaria oggi pomeriggio. Un suv e un’altra autovettura si sono scontrate violentemente intorno alle ore 16,30 e un automobilista di 67 anni è deceduto. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 20 tra Settebagni e via di Valle Ricca poco prima di Monterotondo.

Sul posto sono intervenuti i vigili di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.