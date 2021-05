Nonostante il tempo non sia ancora così bello, le aree verdi sono state prese d’assalto dai turisti dei pic nic in questi giorni. Purtroppo si vede anche il risultato con rifiuti accumulati attorno ai tavolini e non solo. I ciclisti dell’Associazione Bicycle Sena Meta di Mentana, pedalando nel bosco di Gattaceca hanno trovato tantissima immondizia. Si sono quindi organizzati e domenica pomeriggio hanno ripulito tutta la zona più compromessa (zona barbecue).