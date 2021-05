Monterotondo, celebra i patroni Filippo e Giacomo

Oggi, i cittadini di Monterotondo festeggiano i Santi Filippo e Giacomo. I due santi sono patroni anche di Frascati, Giussano, Carovigno, Cornaredo, Gavardo, Lanuvio, Peio, Cortina d’Ampezzo e altre città. San Filippo, originario di Betsaida come Pietro e Andrea, era già discepolo di Giovanni Il Battista e viene chiamato sin da subito da Gesù tra i suoi discepoli all’inizio della missione. Era presente in occasione del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci ed era con Gesù anche durante l’ultima cena. Dopo la Pentecoste fonda una comunità di cristiani nella regione della Scizia. Successivamente si sposta in Frigia dove muore crocifisso a testa in giù a 84 anni. San Giacomo era figlio di Alfeo e di Maria, viene chiamato Giacomo “il Minore” per distinguerlo da Giacomo il Maggiore. Secondo alcune fonti Giacomo sarebbe cugino di Gesù poiché il padre Alfeo era il fratello di San Giuseppe. Anche il fratello di Giacomo, Giuda Taddeo, era uno dei dodici apostoli di Gesù.