SANTA LUCIA – Vandali in piazza delle Rose

Vandali scatenati in piazza delle Rose a Santa Lucia di Fonte Nuova, dove si trova la sede dell’associazione che organizza la Sagra. Preso di mira il portone e tutta l’area esterna.

“Volevamo aggiornarvi sulle nostre future iniziative, invece lo faremo riguardo l’ennesimo atto vandalico che Piazza delle Rose (quella che vorremmo dedicare a Gianna Alfei) ha subito – ha commentato l’associazione in un post su Facebook lo scorso venerdì – Nello specifico ci riferiamo al locale che ospita la nostra sede ed il nostro sudore, oggetto delle più nefande iniziative teppiste da mesi, immortalate progressivamente per il nostro “speciale” sugli usi e costumi dei primati, con tutto il rispetto per le scimmie. Lasciamo a voi i commenti, a noi resta solo tanta commiserazione e rabbia”.