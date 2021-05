“Scontro sui rifiuti”

La nota dell’associazione Assotutela

“Questa associazione da anni sollecita le istituzioni competenti a programmare un ciclo rifiuti corretto e virtuoso per la città di Roma e per il territorio del Lazio ma sono ormai cinque anni che constata con indignazione lo scontro totale in atto tra il governatore Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi: uno scontro il cui ultimo atto, almeno a livello temporale, vede in queste ore Regione e Campidoglio grillino “affrontarsi” in tribunale per risolvere Il problema rifiuti nella Capitale. Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo e ci auguriamo ci sia un passo indietro da Zingaretti e Raggi per il bene dei cittadini di Roma. Altrimenti, se si vuole arrivare al commissariamento, basta dirlo: la gente è stufa della inadeguatezza istituzionale mostrata in questi anni da Regione e Comune di Roma”.