Tivoli – “Adotta un Parco“

Lo scorso venticinque aprile sono stati circa 20 i giovani coinvolti nel progetto “Adotta un Parco” indetto dal comune di Tivoli e supportato con impegno, partecipazione e mezzi dall’ instancabile Confraternita di Sant’Antonio, realtà associativa storica nel quartiere di Villa Adriana.

I ragazzi volontari dai 13 ai 25 anni coordinati da alcune straordinarie mamme si sono dati da fare per ripulire il parco Andersen dai rifiuti.

Non sono scesi in piazza con striscioni e cori, ma hanno lavorato in silenzio dando un contributo nei fatti, non nei proclami all’ambiente in cui vivono.

Se tutti facessero come loro, in ogni parte della nostra città non staremo qui a parlare di degrado, inquinamento, ambiente in sofferenza – commenta il presidente Eligio, rendendo noti i numeri della giornata.

Di buon mattino – spiega il presidente – divisi in tre squadre, anno ripulito le aiuole adiacenti l’ingresso del parco da fogliame e detriti, una squadra più giovane coinvolta nella separazione della plastica dai rifiuti verdi e una terza squadra a supporto degli instancabili volontari della confraternita nella potatura degli alberi.

I volontari hanno lavorato sodo fino alle tredici in attesa di un bel momento di condivisione con feed back finale intorno a un buon caffè e ciambellone. -L’ecologismo è secondo me, prima uno stile di vita e poi una discesa in piazza.

Le manifestazioni fine a se stesse non servono a nulla, se tutti noi ci impegnassimo a partire dal nostro territorio per dare una svolta. L’associazionismo di Villa Adriana da anni ne sta dando la prova, con spirito assertivo, mostrando maturità e ottime capacità progettuali nella consapevolezza che l’unione fa la forza, e questo spirito e entusiasmo mi rende orgoglioso di farne parte prima come cittadino e poi come presidente e sostenitore dello spirito comunitario della nostra confraternita – conclude il presidente.