E’ Tivoli l’ideale location per il “si”

Il nostro Paese è il sogno delle coppie di tutto il mondo per un week end d’amore, luna di miele e per celebrare il matrimonio. Kathrine Brenne, wedding planner norvegese che vive a Tivoli, propone l’antica Tibur fra le wedding destination, per i suoi connazionali che desiderano un ”bryllup in Italia”, ovvero un matrimonio in Italia. L’Italia attrae per il fascino, la bellezza dei paesaggi, e il caratteristico romanticismo. Anche gli aspetti culturali e storici tentano molte coppie a viaggiare fino alle città d’arte italiane. Infine, da non dimenticare quello che è uno dei punti d’orgoglio del popolo italiano: l’enogastronomia e i prodotti culinari tipici della nostra nazione. In ogni modo, nell’anno della pandemia è stato cancellato 1 matrimonio su 2 rispetto al 2019. Dalla ristorazione alla fotografia, dai trasporti al florovivaismo, dai viaggi all’abbigliamento fino all’immobiliare hanno tutti perso terreno rispetto agli anni passati. Chissà forse il fascino irresistibile del nostro Paese contribuirà a spingere le coppie verso il fatidico “si”, in quello che è considerato “il giorno più bello”.