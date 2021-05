Nerola – Nuovi fondi per la messa in sicurezza del territorio

Dopo il finanziamento di un milione di euro del mese di Febbraio abbiamo appreso ieri sera che siamo rientrati nella graduatoria del ministero dell’Interno per il finanziamento di ulteriori fondi per la progettazione riguardante opere di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico per ulteriori 330000 euro circa che riguarderanno strade comunali indicate nel finanziamento. – commenta il Sindaco Granieri – Siamo tra i pochi comuni della provincia. Sono notizie positive che aiutano i piccoli comuni come i nostri per la sopravvivenza ! Avanti tutta! – conlcude –