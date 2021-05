VOLLEY – L’Andrea Doria Tivoli ritrova la vittoria in terra sarda 

Gara subito in salita per le tiburtine: l’Olbia si dimostra una squadra solida nonostante la formazione rimaneggiata a causa dell’assenza di entrambi i centrali e riesce a portarsi subito in avanti nei primi istanti di gara. L’Andrea Doria entra in campo troppo tardi e concede il primo set alla compagine sarda che si impone per 25-18.