Coronavirus, gli effetti della campagna vaccinale su over 80

Il presidente della regione lazio, nicola zingaretti, accompagnato dall’assessore alla sanità, alessio d’amato e il direttore del dipartimento di epidemiologia del lazio, marina davoli presentano gli effetti della campagna vaccinale nella fascia di età degli over 80. il lazio è la prima regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popolazione, negli over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza di ricovero per covid-19.

nel periodo precedente la disponibilità dei vaccini infatti, da febbraio a dicembre del 2020, nel lazio si sono verificati quasi 172.000 casi di infezione da sars-cov-2. circa l’8% delle infezioni notificate in quel periodo si sono verificate tra i soggetti con età maggiore di 80 anni. questa popolazione costituisce un target primario per le politiche vaccinali. infatti, a questa fascia di età risulta attribuibile quasi il 28% di tutti i ricoveri per covid-19 avvenuti nella regione lazio e oltre il 58% dei decessi.

questa analisi si concentra sulla valutazione dell’efficacia delle vaccinazioni nel ridurre l’ospedalizzazione per covid-19 nella popolazione con età maggiore o uguale di 80 anni, sulla base dei dati disponibili al 21/04/2021.

l’analisi è stata condotta sugli assistiti della regione lazio che hanno completato il ciclo vaccinale pfizer (87%) o moderna (13%) nel periodo 08/02/2021 – 15/04/2021. l’incidenza di ospedalizzazione per covid-19 nelle persone vaccinate è stata confrontata con l’incidenza osservata in un “gruppo di controllo” costituito da persone non vaccinate. in totale, sono state seguite 179.713 persone di età maggiore o uguale di 80 anni che avevano completato il ciclo vaccinale, confrontate con un numero equivalente di “controlli”.

nel gruppo delle persone con ciclo vaccinale completo si sono osservate 27 ospedalizzazioni per covid-19 rispetto alle 290 osservate nelle persone non vaccinate. nei soggetti over 80 l’efficacia in pratica clinica del ciclo vaccinale completo con pfizer o moderna nel ridurre l’ospedalizzazione per covid-19 è risultata maggiore del 91%.

la vaccinazione ha consentito di evitare 267 ricoveri per covid-19, pari ad un totale di 3.840 giornate di degenza ospedaliera, in un periodo di osservazione mediano di soli 21 giorni.

il monitoraggio continuo della coorte dei vaccinati consentirà di valutare anche l’efficacia a lungo termine della vaccinazione in termini di riduzione della mortalità, nonché la durata della protezione attribuibile alla vaccinazione.