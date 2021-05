GUIDONIA – Cinghiali nel cortile condominiale

La foto-segnalazione arriva da Setteville ed è emblematica di quanto sta avvenendo in città. Continua l’invasione di cinghiali a Guidonia Montecelio. Oggi pomeriggio, mercoledì 5 maggio, due suini sono stati immortalati nel cortile di un condominio di via Giusti.

Si tratta dell’ennesimo avvistamento dopo quelli di Colleverde e Setteville nord, quartieri a ridosso di immense aree verdi quali il parco della Marcigliana e il parco dell’Inviolata.

Per tentare di arginare il fenomeno lunedì 3 maggio il sindaco Michel Barbet ha emesso un’ordinanza in cui invita i cittadini a non dargli da mangiare, a rispettare la raccolta differenziata e a non avvicinarsi ai cinghiali restando ad almeno 30 metri di distanza.

Nell’ordinanza il sindaco evidenzia il potenziale pericolo rappresentato dai suini per la sicurezza stradale di automobilisti e motociclisti.