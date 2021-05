In Via della Mezzaluna, in località monte dei Porci, a Mentana, i lavori della posa di un cavo elettrico dell’Enel hanno riportato alla luce una villa romana del I secolo d.C. A pochi centimetri sotto l’asfalto è stato trovato un grande mosaico dai motivi geometrici. Ne abbiamo parlato con Zaccaria Mari, funzionario della Soprintendenza. (di Giorgio Moscatelli)