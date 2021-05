MENTANA – Ripristino sampietrini vicino al Monumento, interrogazione di Petrocchi

Il consigliere comunale Francesco Petrocchi (Lega) ha presentato un’interrogazione per chiedere il ripristino dei sanpietrini e il decoro urbano nell’area del Monumento Garibaldino.

“Da mesi l’area circostante il Monumento Nazionale Garibaldino di Mentana è interessata da un grave disseto stradale conseguente a lavori probabilmente effettuati dai gestori dei servizi pubblici – spiega Petrocchi – Tale stato di cose ha trasformato quella parte di centro storico della Città in un’area desolata e fatiscente con mucchi di sanpietrini accostati ai muri, transenne improvvisate, erbacce ed una colata di asfalto sconnesso a copertura degli scavi. L’utilizzo di asfalto in luogo del ripristino dei sanpietrini originari da’ un senso di totale abbandono, ancor più grave ove si ponga mente che quel luogo custodisce la Storia d’Italia e Mentana ne fa vanto e pubblicità. Per questo motivo chiedo di sapere la ragione per la quale non siano stati ancora ripristinati i sanpietrini e i motivi per cui l’Amministrazione Comunale non sia ancora intervenuta per garantire il decoro urbano e l’esecuzione dei ripristini con i sanpietrini originari a regola d’arte”.