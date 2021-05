MENTANA – Si inaugura la sede di due liste civiche a Castelchiodato

Domenica 16 maggio verrà inaugurata la sede delle due liste civiche “Nomentum” e “Insieme per Castelchiodato”. Appuntamento in via Alcide De Gasperi, 4 alle ore 16.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare secondo le norme antiCovid-19, rimanendo esternamente alla sede, visto che siamo centralissimi alla piazza, scelta apposta perché cuore pulsante di Castelchiodato – spiega Fiorella Di Natale – siamo onorati e felice di essere riusciti ad aprirla proprio lì questo è il giusto inizio per intraprendere un nuovo percorso politico soprattutto giovane. Questo è l’intento una nuova classe politica! Iniziamo da Castelchiodato perché da decenni dimenticata. Il nostro slogan è Castelchiodato, Mentana, Casali, una Città”.