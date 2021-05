Castelnuovo di Porto – Fondo unico per le borse di studio

La Regione Lazio ha affidato ai Comuni, in quanto enti di prossimità più vicino agli utenti finali del provvedimento e perciò in grado di raggiungere più facilmente l’utenza, i seguenti compiti:

Beneficiari sono gli studenti residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto in possesso dei seguenti requisiti:

– frequentati nell’anno scolastico 2020/2021 una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione);

– O frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP . Si specifica che potranno accedere al beneficio coloro che frequentano i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);

– appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità;