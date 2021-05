Pedoni a rischio vita a Guidonia Montecelio. La segnalazione arriva da un lettore del settimanale Tiburno che ha inviato foto esplicative del pericolo.

E’ quello in cui incorrono i pedoni in via Giuseppe Garibaldi a Villanova di Guidonia. Sul marciapiede spartitraffico all’altezza del civico 190, nei pressi di un istituto scolastico, l’asfalto è franato e resta una trappola rischiosa, un pozzo profondo circa 3 metri.

Si tratta di un cunicolo verticale di quelli utilizzati per collegare i tombini alle fogne, ma in questo caso al posto della copertura è stato realizzato il manto stradale.