Traffico in tilt verso Tor Lupara oggi pomeriggio a causa di un incidente mortale avvenuto sul Raccordo all’altezza del chilometro 27,300 in carreggiata interna. A perdere la vita due giovani giovanissimi in sella a uno scooter che ha impattato contro un carro attrezzi, fermo sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale di Settebagni per gli accertamenti della dinamica.