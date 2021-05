Jessica Veronica Faraoni rieletta all’unaminità Presidente AIOP Lazio

“La Dott.ssa Jessica Veronica Faroni questa mattina è stata rieletta all’unanimità Presidente AIOP Lazio. Guiderà per i prossimi 3 anni l’Associazione che riunisce e rappresenta le strutture sanitarie private della Regione Lazio.

Nel corso dell’Assemblea che si è tenuta questa mattina nella sede AIOP a Roma, la Presidente Faroni ha ricordato gli sforzi fatti dalle strutture sanitarie private, soprattutto in questo anno, per contrastare la pandemia a supporto della sanità regionale, allestendo reparti Covid, mettendo a disposizione posti letto in tempi record, battendosi per poter aprire punti di screening con i test sierologici prima, e con i tamponi antigenici e molecolari successivamente. E infine, adesso, mettendo a disposizione strutture e personale per accelerare il piano vaccinale.

La Presidente Faroni ha inoltre ricordato che le posizioni ideologiche di contrapposizione pubblico – privato, “come la pandemia ci ha insegnato, sono anacronistiche e portano solo danni. Investire sul pubblico ha senso, ma ha altrettanto senso investire nel privato. Vedo questi 3 anni che abbiamo davanti, come una nuova pagina e una nuova sfida della nostra sanità”.

Guardando al futuro, conclude la Presidente rieletta “intendiamo continuare a essere a supporto dell’emergenza Covid e mettere a disposizione le nostre strutture per recuperare le prestazioni in sospeso da troppo tempo e smaltire così le liste d’attesa. Il nostro interesse è quello di stare vicini alle persone, che in tanti momenti si sono sentite abbandonate, e che da noi hanno sempre trovato una risposta”