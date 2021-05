Anziani diffidenti ai vaccini. Allora largo ai giovani

Vaccini tra scetticismo e precisazioni

Col passare del tempo e con il bombardamento di notizie contraddittorie, molti anziani si mostrano diffidenti nei confronti della vaccinazione.

È questo il motivo che ha indotto il commissario Figliuolo ad aprire le prenotazioni per gli over 50 in tutte le regioni.

Resiste, infatti, scrive Il Corriere della Sera, una quota di scettici e di persone difficili da raggiungere e convincere soprattutto in Sicilia, Campania, Calabria e Sardegna.

Ma anche nelle regioni più virtuose, come Lazio e Lombardia, c’è un 10% che non aderisce alla campagna vaccinale.

Sono previste 17 milioni di dosi a maggio, altre 25 milioni a giugno. C’è poi una precisazione del ministero della Salute su Pfizer e Moderna: può essere ritardato il richiamo fino a 42 giorni perché si è visto, analizzando i dati su milioni di persone, che in questo arco di tempo non viene compromessa l’efficacia della prima copertura.