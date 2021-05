Eccellenza Femminile: il focus della 5° giornata 

Le due squadre del Nord-Est si affrontano in una partita dal risultato che sembra già scritto ma che forse potrebbe riservare qualche sorpresa. L’Eretum Monterotondo vuole continuare la sua corsa verso la vetta, distante un punto ed occupata momentaneamente dal Frosinone Calcio a quota 10. Le gialloblu saranno di scena all’Attilio Testa, casa del Castel Madama, certe di poter ottenere la vittoria. Nell’ultimo weekend è arrivata una vittoria importantissima contro la Lazio Calcio Femminile nella quale tra l’altro è arrivato anche il secondo gol in due partite della statunitense Kyrie Seying, che sembra essersi subito ambientata bene nel calcio italiano.

Discorsi ed ambizioni diverse per il Pro Calcio Castel Madama, ancora a caccia dei primi punti stagionali. La rosa delle tiburtine è sicuramente molto giovane e sta collezionando esperienza e sicurezza partita dopo partita. Uno sguardo al futuro dunque, ma anche la voglia di figurare in questa competizione e di non chiudere a quota zero. Col Monterotondo sarà difficile ma non impossibile.

Nelle altre gare del girone A importante derby “laziale” tra Lazio C5 Global e Lazio Calcio Femminile: le ragazze di mister Chilelli saranno impegnate anche nei play-off della Serie A di Calcio a 5 e quindi forse guarderanno meno il campionato di Eccellenza, un’occasione da non perdere per la Lazio Calcio Femminile che vorrà rifarsi della sconfitta subita proprio allo stadio Cecconi contro l’Eretum.

Altro scontro d’alta classifica tra Woman Lodigiani e Frosinone che si giocano la vetta della classifica in un match che promette tante emozioni.

Chiude il palinsesto di giornate la partita tra Vis Sora e Woman Latina, con le ospiti ancora a caccia della prima vittoria stagionale.