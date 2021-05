Eccellenza: il focus sulla 6° giornata 

Continua senza interruzioni (o quasi) il campionato di Eccellenza, l’unica categoria regionale ad aver ripreso le attività a discapito di tutte le altre. Vediamo come stanno andando le squadre del Nord-Est

Real Monterotondo Scalo: partiamo dal Girone A, dove gli eretini hanno fatto finora piazza pulita degli avversari rimanendo a punteggio pieno dopo 4 partite. Nell’ultimo turno i rossoblù hanno osservato il canonico turno di riposo ma sono pronti a tornare in campo già da questa domenica quando il Monterotondo Scalo sarà di scena a Pomezia per affrontare il fanalino di coda, a 2 punti insieme alla Vigor Perconti, di questo girone. Si prevede un’altra vittoria facile ma occhio a non prendere troppo sottogamba gli avversari.

Tra tutte le squadre, sembra inoltre essersi fatta avanti una pretendente: l’Aranova, a 9 punti dopo quattro partite. Lo scontro diretto tra le due squadre è previsto all’ultima giornata e chissà che non possa essere decisivo…

Villalba Ocres Moca: il big match di giornata vedrà i guidoniani opposti alla capolista Sora. La trasferta nel frusinate non sarà affatto facile ma i ragazzi di mister Leone hanno dimostrato di essere una squadra in salute ed in forte crescita, come dimostrano gli ultimi due successi contro Luiss e Audace. Dopo lo stop causa Covid dell’ultima domenica ci sarà tutta la voglia di fare bene e, perché no, di mettere paura a una delle “grandi” di questo girone C. Appuntamento alle ore 11:00 nella splendida cornice dello stadio “Claudio Tomei” di Sora.

Tivoli Calcio 1919: ancora fermi ai box i tiburtini. Dopo il rinvio di Tivoli – Audace, che si giocherà mercoledì 19 maggio alle 16:30, anche la trasferta ad Anagni è stata posticipata a causa di alcuni casi di Covid presenti all’interno della rosa dei papalini. Per forza di cosa dunque, la Tivoli si ritroverà a giocare ogni tre giorni e forse i tanti impegni ravvicinati potrebbero mettere in difficoltà sul piano fisico i ragazzi di mister Lucidi. Tutto ciò ci riporta sempre alla domanda che ormai tutti ci facciamo da mesi: è giusto riprendere così? La voglia di tornare in campo era ed è tuttora tantissima ma sempre senza il rischio di mettere a repentaglio la salute dei giocatori, dello staff e di tutti i famigliari di quest’ultimi