Fiano Romano – Il ritorno di Sabrina

Una delle stelle del cinema italiano, Sabrina Ferilli, ha deciso di ritornare in tv fra i giudici di Tu si que Vales. “Ci sono cascata di nuovo!!!@tusiquevales_it” ha scritto l’attrice cresciuta a Fiano Romano linkando il profilo di Tu si que Vales. L’artista sarà ancora protagonista come “giudice speciale” del format di talenti. Il programma sarà registrato tra le prime settimane dell’estate e l’autunno per consentire a Maria de Filippi una volta archiviato Amici, la cui finale andrà in onda il prossimo 15 maggio, di dedicarsi alle registrazioni di C’è Posta per te alternate a quelle di Tu si que vales. L’annuncio dell’attrice ha reso felice i fans, che avranno ancora la possibilità di apprezzare la simpatia e l’umorismo di Sabrina Ferilli. Oltre alla tv l’artista sarà impegnata nei prossimi mesi anche sul set ed uno dei suoi prossimi impegni dovrebbe essere “Il sesso degli Angeli”, con Leonardo Pieraccioni.