Arriva il cordoglio social del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, che si stringono attorno alla famiglia Rosati in questo momento di grande dolore per la perdita del caro Francesco, già Presidente del Centro Anziani di Monteflavio, con cui l’Amministrazione ha avuto la fortuna di lavorare, trovando sempre grande disponibilità e spirito di collaborazione, uniti al rispetto e all’amore per il proprio paese.