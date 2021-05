Svolta “concorsopoli” Allumiere: Mori sollevato dall’incarico in Comune

Il sindaco Pasquini, dopo giorni di silenzio rimuove Andrea Mori assumendo ad interim il ruolo di responsabile del personale. Mori come è noto era presidente della commissione d’esame del concorso e nei giorni scorsi è stato già ascoltato dai Carabinieri come persona informata sui fatti. Ma non è tutto, dopo una riunione che si è svolta ieri pomeriggio insieme alla maggioranza e dopo aver visionato il parere pro veritate dell’avvocato Stefano Trippanera, a cui la Giunta comunale aveva chiesto di valutare la procedura del concorso, si sta pensando di avviare la procedura di annullamento in autotutela.