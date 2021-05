Tivoli – La Rocca Pia si accende di rosso

Giornata mondiale della Croce Rossa: esposta la bandiera, sabato 8 maggio la Rocca Pia si accende di rosso

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra domani, sabato 8 maggio, il Comune di Tivoli ha aderito all’iniziativa promossa da Anci (associazione nazionale dei Comuni italiani) e Croce rossa, e ha esposto sulla facciata della sede municipale, a palazzo San Bernardino, la bandiera simbolo dell’organizzazione di volontariato. Sabato sera la Rocca Pia si illuminerà di rosso come segno di vicinanza ai tanti volontari che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per aiutare le comunità in difficoltà: un segno del legame indissolubile che lega la Croce rossa italiana e i Comuni, uniti tra loro nelle attività di sostegno ai più vulnerabili.

«La generosità e la disponibilità dei volontari della Croce rossa, fondata 150 anni fa con la missione di portare assistenza sanitaria e sociale nei luoghi sfortunati del mondo, sono note a tutti», è il messaggio del sindaco Giuseppe Proietti. «Nella maggior parte dei casi pensiamo ai volontari di questa importante organizzazione – che è l’espressione più alta dello spirito di solidarietà del genere umano – quando si verificano grandi tragedie in Italia e nel mondo: terremoti, alluvioni, crolli, scenari di guerra, migrazioni. Di qualunque disastro si tratti, gli operatori e le operatrici della Croce rossa ci sono sempre; ne abbiamo, però, fatto un’esperienza ancor più diretta e concreta a maggior ragione in questo lungo e complesso periodo di pandemia, vedendoli arrivare davanti alle porte delle nostre case per supportare le persone che non potevano allontanarsi – o perché sole, o perché malate e in quarantena – li abbiamo visti consegnare i pacchi alimentari a chi si trova in difficoltà economica e collaborare con i nostri uffici del Sociale e della Protezione civile per sostenere le attività legate alla gestione dell’emergenza sanitaria. A loro – donne e uomini coraggiosi della nostra comunità – rivolgo un pensiero di riconoscenza a nome di tutti i tiburtini, e un ringraziamento ancor più sentito in vista della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebrerà domani, sabato 8 maggio, in tutto il mondo. La bandiera simbolo dell’associazione è esposta da tre giorni sulla facciata di palazzo San Bernardino e vi resterà sino a domenica 9, affinché possa essere ancor più presente nei pensieri dei tiburtini, in segno di gratitudine e d’incoraggiamento ai volontari che, ogni giorno, in silenzio e senza chiedere nulla in cambio, s’impegnano per rendere il mondo un luogo in cui vivere in pace».

