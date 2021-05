CAPENA – “Attento sindaco ti faccio saltare le tue case del cazzo”

Sono di moda ormai da anni le serie televisive. Sono a puntate . Gli americani le chiamano “FICTION “ . ( dal nome si capisce cosa intendano ). Il CIRCO MEDIATICO e LA SOAP opera non mi interessano e non intendo partecipare a questo patetico teatrino .

In questi giorni a Capena si parla molto delle denunce fatte dal sindaco Roberto Barbetti e dalla sua giunta per le diffamazioni ricevute. Un gesto esagerato che limita la libertà di espressione, secondo qualcuno, ecco perché stamattina il primo cittadino ha voluto chiarire che si sia andati troppo oltre. Di seguito la sua nota su Facebook.

Non posso tollerere , non possiamo tollerare pero’ la DIFFAMAZIONE e la CALUNNIA .

Io tengo a tutelare la mia figura , la mia onesta ‘ , per il ruolo pubblico che occupo , per Capena , paese che rappresento , per la professione che svolgo da oltre trent’ anni ,

Avevo ritenuto non pubblicizzare questa minaccia per non creare un clima di tensione che ho sempre cercato di stemperare .

Ovviamente non ho paura delle minacce , anzi continuero’ ad amministrare con impegno ed onesta’ , soprattutto in questo momento di crisi sanitaria , economica e sociale in cui si trova il paese in cui personalmente sono in trincea su due fronti , come Sindaco e come medico .

Continuero’ a lavorare ogni giorno insieme a tutti i miei collaboratori come da sempre sono stato educato dai miei genitori e dai miei insegnanti .