Ecco “l’amministrazione civica”, ma con Fratelli d’Italia, del Sindaco Proietti.

La nota del Partito Democratico di Tivoli

In una manifestazione tenuta ieri dalla sezione di Tivoli del Partito di Giorgia Meloni, si sono dati appuntamento iscritti, dirigenti e consiglieri comunali, tra cui Gianfranco Osimani, consigliere di maggioranza della prima ora, e Massimiliano Asquini, eletto nelle liste della lega e poi passato in Fratelli d’Italia come una risorsa aggiuntiva (stampella) della maggioranza del primo cittadino.

Una presa di posizione netta quella di Fratelli d’Italia e di Proietti, i primi che si schierano apertamente dalla parte dell’attuale maggioranza, il secondo che accetta di buon grado questa scelta, facendo virare sempre più a destra l’attuale amministrazione.

Adesso possiamo dire con certezza che anche Fratelli d’Italia è responsabile del declino e del degrado di Tivoli!