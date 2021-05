Escursioni sulle Dolomiti per i ragazzi disabili

L’associazione sportiva “La Via Perfetta” organizza per quest’estate il progetto Summer Easy Mountain, un programma di escursioni sulle Dolomiti e altre attività per consentire ai ragazzi con disabilità (under 20) di godere della bellezza e della natura ad alta quota.

“Dopo un anno difficile per tutti, e ancora di più per chi combatte ogni giorno come loro – spiega il presidente Pierluca Salustri, alpinista originario di Sant’Angelo Romano – questo è il messaggio da cui vogliamo ripartire “la montagna è per tutti”. Ripartiamo da loro, ripartiamo da noi”.

L’appuntamento è dal 10 al 17 luglio prossimo in Val di Fassa, campo base sarà l’Hotel Pordoi di Canazei.

Info: 3282312972

Prenotazioni entro il 20 Giugno 2021