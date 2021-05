GUIDONIA – Area Camper abbandonata, la denuncia del Pd

Fu realizzata più di dieci anni fa per i turisti di transito, ma oggi è ridotta a rudere in completo stato di abbandono. E’ l’area sosta riservata ai camper a Colle Fiorito di Guidonia, un’opera pubblica costata centinaia di migliaia di euro nel degrado.

A denunciare la situazione è il Capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Paola De Dominicis. “Questo importante spazio a disposizione dei camperisti non è praticamente utilizzabile in quanto ridotto nel più totale degrado – scrive la De Dominicis in una nota – Un vero peccato, considerate le finalità che portarono alla sua realizzazione”.

Le fotografie sono emblematiche. Il rubinetto della fontanella è staccato. La caditoia per la raccolta dell’acqua è otturata e la grata divelta. Rimosso il tombino di ghisa a protezione delle tubazioni. L’erba alta un metro a fare da scenario. “È urgente un intervento dell’Amministrazione comunale – scrive Paola De Dominicis – per ripristinarne la funzionalità ed eliminare le situazione di pericolo, comunque, attualmente presenti”.