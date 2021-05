Maria Ida Moro minaccia conseguenze legali per il regista Marco Bellocchio

La figlia maggiore dello statista DC, ritrovato cadavere il 9 maggio di 43 anni fa, pubblica un video in cui commenta: “Non si può parlare di Aldo Moro senza i Moro” e parla dell’arresto di sette ex terroristi italiani in Francia.

Mentre il regista Bellocchio ha realizzato ieri e l’altro ieri a Torrita Tiberina i casting per il suo prossimo film, ambientato negli anni ’70 e dedicato ad Aldo Moro, dal titolo “Esterno Notte”, la figlia maggiore del Presidente della DC, che abita a Fiano Romano, diffida il cineasta ad usare la sua persona e quella di suo figlio Luca nel racconto per immagini.

A riguardo del recente arresto dei sette ex terroristi italiani in Francia, Moro afferma: I brigatisti io li ho perdonati, perché così mi è stato insegnato dai miei genitori, ma questo non vuol dire che debba accettare questa continua telenovela della loro vita, sponsorizzata da chi li protegge”