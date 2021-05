Astra Zeneca

Il vaccino anglosvedese diventa a oggetto di contesa

Nel Sud d’Italia si debbono esaurire le scorte del vaccino anglosvedese e per questo si organizza un Open Day. Al Nord premono per una distribuzione delle dosi. Si vuole creare un “fronte del Nord” per ottenere le dosi ferme in Calabria, Campania e Sicilia. Questo perché in Lombardia si è spiegato alla popolazione le caratteristiche del vaccino, in Campania e Basilicata vogliono fare lo stesso per esaurire le scorte. Anche in Piemonte il presidente Alberto Cirio ha dichiarato che la regione è pronta ad accogliere le dosi di AstraZeneca.