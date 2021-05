Circolavano col mezzo carico di rottami senza uno straccio di autorizzazione né un’attestazione sulla provenienza dei rifiuti. Per questo oggi, lunedì 10 maggio, in via della Selciatella i Carabinieri Forestali delle stazioni di Guidonia e di Ciciliano con la collaborazione degli ispettori ambientali della Fedra hanno fermato e denunciato sei persone per concorso in trasporto e gestione illeciti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il blitz è avvenuto nelle vicinanze di un impianto di smaltimento e riciclo rottami regolarmente autorizzato. Nella rete sono due romeni e quattro italiani provenienti da fuori Guidonia che viaggiavano a bordo di quattro furgoni finiti sotto sequestro perché nessuno aveva l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trattamento dei rifiuti.