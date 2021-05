Di seguito il calendario di Maggio per le zone urbane (seguiranno interventi nel mese di Giugno e Luglio), mentre gli interventi presso le aree extraurbane seguiranno un calendario diverso. L’amministrazione ricorda che è in vigore il divieto di sosta per consentire le operazioni, e che, in caso di maltempo, saranno sospese e recuperate appena possibile.

A breve verrà avviato anche lo sfalcio e la manutenzione presso parchi e giardini di tutto il territorio.