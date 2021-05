Percorso breve nella via dei lupi

Zaino in spalla lungo la via dei Lupi. La Federtrek propone un percorso breve di cinque giorni, dal 29 maggio al 2 giugno, lungo il tratto centrale della Via dei Lupi. Si partirà quindi, non da Tivoli, ma da Livata per proseguire in sei tappe fino a Pescasseroli (e non Civitella Alfedana, in Abruzzo). Il percorso attraverserà il Parco dei Simbruini, la Riserva di Zompo lo Schioppo e il Parco d’Abruzzo.

I camminatori meno esperti potranno fare il primo tratto di percorso anche solo per i primi due giorni iniziali.

Per i camminatori con buon allenamento, in cerca di una esperienza immersiva”, spiega la coordinatrice, Alessia Cella, ”il quarto giorno l’emozione di dormire in un rifugio di montagna nel bosco con cena sotto alle stelle”.

Alessia Cella, 47 anni, psicologa, escursionista e accompagnatrice della Federtrek, ha percorso la Via dei Lupi in solitaria. Da romana si è appassionata al territorio del Nord Est. E dopo aver iniziato una collaborazione con camminatori locali e coi referenti della Riserva di Monte Catillo, a partire dalla tiburtina Maria Vinci, ha pianificato il viaggio, inaugurando di fatto la via. Era l’aprile del 2019. ”Ho camminato per undici giorni da sola”, racconta, ”Ho dormito in b&b, appartamenti privati, una sola notte in un albergo e tre e quattro notte in rifugi, anche non gestiti”. ”Il percorso è quasi completamente sui sentieri a oltre mille metri, fino a 1900, e attraversa borghi bellissimi”, spiega, ”L’aspetto dell’impatto invernale è stato un valore aggiunto. In alcuni tratti ho incontrato neve alta più di un metro. Nonostante fossi partita con attrezzatura al completo e ovviamente col minimo peso mi sono dovuta far prestare un paio di ramponi”. Alessia Cella ha avuto anche la fortuna di avere un incontro ravvicinato con un lupo nel tratto tra Jenne e Trevi. ”Il sentiero è ben tracciato”, dice ancora, ”Ma volendo con lo smartphone si possono scaricare le tracce dal sito della Via”